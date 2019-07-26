Tolga Ciğerci sakatlandı

Geçen yaz Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolga Ciğerci, yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle sarı-lacivertli formayı hiç giyemedi.

Yeni sezon öncesi sıkı çalıştığını ifade ederek, "Fenerbahçe'ye olan borcumu ödeyeceğim" diyen deneyimli futbolcu, yeniden sakatlandı.

HERTHA MAÇINDA KADROYA ALINMADI

Sarı-lacivertli ekibin dün Hertha Berlin karşısında verdiği sınavda takımını yalnız bırakan 27 yaşındaki oyuncunun, sağ alt adelesinde sertleşme olduğu ifade edildi. Tolga ile ilgili resmi siteden bir açıklama gelmezken, tecrübeli orta sahanın kısa süre sonra sahalara döneceği aktarıldı.

Öte yandan Miha Zacj da belindeki ağrılar nedeniyle kadroda yer almadı.

Mücadelenin 10. dakikasında bileği burkulan ve yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Tolgay Arslan'ın durumu ise çekilecek MR'dan sonra belli olacak.