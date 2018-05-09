Tolga Ciğerci seneye G.Saray'da olmayacak

Takım bütünlüğünü koruyan futbolcularla yola devam edeceğini söyleyen Fatih Terim, fedakârlık yapan Donk, Linnes ve Mariano'yu takdir ederken, Beşiktaş derbisi öncesi idmana çıkmama resti çeken Tolga'yı gözden çıkardı.

TOLGA GÖZDEN DÜŞTÜ

21. şampiyonluğa giden Galatasaray'da Fatih Terim, oyuncularının performansları kadar tavırlarını da göz ardı etmeyecek. Terim, bu yolda ilk olarak, Akhisar deplasmanında sakatlıklarına karşın fedakârlıkla forma giyen Donk ile Linnes'e özel olarak teşekkür etti. Bu maçta Donk oynamasa Belhanda'nın cezalı olması nedeniyle tüm sistem değişecekti.

Linnes olmasa haftalardır oynamayan Latovlevici ya da Denayer görev alacaktı. Bu yüzden 2 oyuncunun gösterdiği özveriyi Terim, 2018-19 planları için değerlendirecek. Mariano da Malatya maçında forma giymek için yoğun tedavi görüyor ve sahada olmak istiyor. Bu tavrıyla Mariano da artı puan aldı. Tavrı ile önümüzdeki sezon G.Saray'daki durumunu ateşe atan isim ise Tolga Ciğerci.

UDİNESE'YE GİDEBİLİR

Beşiktaş derbisinde, "Ağrılarım geçmeden oynamak istemiyorum" diyen Tolga Ciğerci gelecek sezon takıma olmayacak. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Tolga'yı Tudor'un yeni takımı Udinese istiyor.