Tolga Ciğerci yeni sözleşmeyi kaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sezon sonunda sözleşmesi bitecek bazı futbolcularla ilgili yönetime raporunu sundu.

58 yaşındaki teknik adam, bu sezon oynadığı futbolla takdir toplayan Tolga Ciğerci ile yeni bir kontrat yapılmasını istedi. Yönetimin, gelen istek üzerine Tolga ile bir görüşme yaptığı ve anlaşma sağladığı öğrenildi.

Beşiktaş derbisine bu rahatlıkla çıkan Tolga, 12 kilometre ile sahanın en çok koşan ismi oldu.

Öte yandan Yanal'ın, Ozan Tufan'la da yeni bir sözleşme yapılmasını istediği belirtildi.