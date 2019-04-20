Tolga Ciğerci takımla çalıştı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın (pazar günü) deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

SEZON BİTECEK TOLGA HENÜZ OYNAMADI

Tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Tolga Ciğerci, antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Tolga, antrenmanın ikinci bölümünde ise çalışmalarını kendine ayrılan özel program dahilinde sürdürdü.

Fenerbahçe'ye transfer olurken sakatlığının tekrarlama ihtimali olan deneyimli futbolcu, geldiği günden beri sakatlıkları yüzünden forma giyemedi. Sezonun bitimine 6 hafta kala henüz sahaya adım atamamış olan Tolga'nın, 6 haftalık dilimde de oynaması beklenmiyor.