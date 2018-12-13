Ensonhaber.com'a dön

Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshediliyor

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Tolga Ciğerci, 15 hafta geride kalmasına rağmen bir türlü sahalara dönemedi. 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshediliyor
Yorum Yap

Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe macerası kısa sürdü...

Sezon başında Galatasaray ile yollarını ayırarak Fenerbahçe'ye imza atan Tolga, sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık kontrat yapmıştı.

SADECE İDMANA ÇIKTI

Sözleşmesine "aynı sakatlığı yaşarsa anlaşma feshedilir" maddesi koyduran sarı-lacivertli yönetim, ligin ilk yarısının bitimine 2 hafta kala 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe kariyeri boyunca sadece antrenmana çıkabilen Tolga'nın futbol hayatını Almanya'da sürdürmesi bekleniyor.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM