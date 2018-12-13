Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi feshediliyor

Tolga Ciğerci'nin Fenerbahçe macerası kısa sürdü...
Sezon başında Galatasaray ile yollarını ayırarak Fenerbahçe'ye imza atan Tolga, sarı-lacivertli kulüple 1+1 yıllık kontrat yapmıştı.
SADECE İDMANA ÇIKTI
Sözleşmesine "aynı sakatlığı yaşarsa anlaşma feshedilir" maddesi koyduran sarı-lacivertli yönetim, ligin ilk yarısının bitimine 2 hafta kala 26 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe kariyeri boyunca sadece antrenmana çıkabilen Tolga'nın futbol hayatını Almanya'da sürdürmesi bekleniyor.