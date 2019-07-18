Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatıldı

Sarı-lacivertli ekip, geçen yıl yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli oyuncunun kontratındaki opsiyon kullanıldı.

1 YIL DAHA KALDI

Geçen sezon yaşadığı ağır sakatlıklardan dolayı Fenerbahçe forması giyemeyen 27 yaşındaki deneyimli orta saha, Topuk Yaylası kampında göz doldurdu. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda oyuncunun sözleşmesi uzatıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, daha önce yaptığı açıklamada Tolga Ciğerci'nin oynamadığı için para almadığını ifade etmişti. Koç, Tolga'yla bu sezon için de maç başı ücret verecek şekilde bir anlaşma yapabileceklerini ifade etmişti.

Sözleşmesi uzatılan Tolga Ciğerci için Türkiye Futbol Federasyonu'na da bildirim yapıldı. TFF'nin resmi sitesinde Tolga'nın Fenerbahçe ile olan kontratının bitiş tarihi 31 Mayıs 2020 olarak güncellendi.