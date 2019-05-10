Tolga Ciğerci'nin sözleşmesi uzatılıyor

Fenerbahçe, yaz transfer döneminde Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Tolga Ciğerci'yi kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezonun son bölümünde sakatlanan Tolga, Fenerbahçe'de de bu sezon sakatlığından dolayı şans bulamadı. Henüz 1 dakika blle sarı-lacivertli formayı giyemeyen deneyimli futbolcu, 1 yıl daha takımda kalacak.

SAKATLIĞINI ATLATTI, TAKIMA DÖNECEK

Tolga Ciğerci, Almanya'da tedavi olduktan sonra uzun süren sakatlıklarından kurtuldu ve takımla antrenmanlara başladı. Yavaş yavaş kendini toplayan 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon daha iyi olacağını ifade etti.

Fenerbahçe'ye serbest transfer olarak gelen Tolga, henüz forma giymediği için para da almadı. Sarı-lacivertli takıma maddi olarak yük olmayan Tolga'nın 1 sene daha kalmasına karar verildi.

Tolga'yla maç başı ücret üzerinden 1 yıllık anlaşma yapacak olan Fenerbahçe, orta saha oyuncusuna sakatlığı nüksetmesi durumunda yine herhangi bir ödeme yapmayacak.

ALİ KOÇ VEFA BORCU VAR DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, FB TV'de Tolga'nın durumuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı: "Tolga Ciğerci bize bonservissiz geldi. Biz bugüne kadar Tolga'ya bir kuruş para ödemedik. Tolga sağlığına kavuşacaktır. En iyi yerlere yolladık ve netice vermeye başladı. Bir evvelki takımda yanlış tedavi gördü. Ne kadroda bir yer alıyor ne mali açıdan bir risk. Ben inanıyorum ki Tolga, nisan-mayıs ayında takımla çalışmaya başladıktan sonra önümüzdeki sezon bu vefanın karşılığını verecektir."