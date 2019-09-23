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Tolga: G.Saray beni ilgilendirmiyor, onları yeneceğiz

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'nin yolunu tutan Tolga Ciğerci, derbi öncesi yaptığı açıklamada kazanacaklarını ifade etti.

| Haber Merkezi
Tolga: G.Saray beni ilgilendirmiyor, onları yeneceğiz
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Geçen yaz Galatasaray'la olan sözleşmesini fesheden ve Fenerbahçe'ye imza atan Tolga Ciğerci, sakatlığı sebebiyle tüm sezonu kaçırmıştı.

"DERBİYİ KAZANACAĞIZ"

Bu sezon ise Ersun Yanal'ın gözdeleri arasına girmeyi başaran deneyimli futbolcu, Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı.

Daha önce Galatasaray'ın adını anmayan ve sarı-kırmızılı takımdan "öbür taraf" diye bahseden Tolga, yine aynı ifadeleri kullanırken, derbiden galibiyetle ayrılacaklarını dile getirdi.

Tolga Ciğerci, yaklaşan derbi öncesi eski takımıyla ilgili şöyle konuştu: "Ben Fenerbahçe’deyim. Orası beni artık ilgilendirmiyor. Allah’ın izniyle kazanacağız."

Tolga Ciğerci, Galatasaray'ın adını anmadı

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