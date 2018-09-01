Tolga G.Saray paylaşımlarını kaldırdı

Hasan Ali: En iyi sol bek benim

1 Usain Bolt ilk maçına çıktı Atletizm kariyerini noktaladıktan sonra Avustralya'nın Central Coast Mariners futbol takımıyla anlaşan Jamaikalı sprinter Usain Bolt, ilk kez sahaya çıktı.

2 Avrupa'da sezonun en pahalı transferleri Bu sezon Avrupa'da bonservisine en çok ücret ödenen isim Cristiano Ronaldo oldu. İşte transfer sezonunun en pahalı futbolcuları...

3 Fatih Terim'in kura yorumu Fatih Terim, "Lokum gibi grup" yorumlarına tepki gösterdi. Oyuncularına uyarılarda bulunan tecrübeli teknik adam, "İşinizi ciddiye almazsanız bedelini çok ağır öderiz" dedi.

4 Gomis'ten Atatürk paylaşımı Galatasaray'dan ayrılarak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Gomis, Twitter'dan Atatürk fotoğrafı paylaşarak Türkiye ile bağını koparmadığını gösterdi.

5 Eski yıldızları kimse almadı Yaz transfer döneminde Sabri Sarıoğlu, Semih Şentürk, Volkan Şen ve Sercan Yıldırım gibi isimleri alan çıkmadı. Bu futbolcular ocak ayına kadar bireysel olarak çalışacak.

6 Burak Yılmaz transferinin yatma nedeni Vagner Love'ın Galatasaray'a gidememesi, Burak Yılmaz transferini de etkiledi. Trabzonspor'un bonservis bedelini pazartesi günü peşin olarak verilmesini istemesi de ipleri tamamen kopardı.

7 3 büyükler kimleri transfer etti Transfer döneminin kapanmasının ardından gözler yeniden lige çevrildi. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan 3 büyüklerin aldıkları ve gönderdikleri futbolcuları sizler için derledik.

8 İstenmeyen futbolcular yine elde kaldı Türkiye'de transfer dönemi dün gece sona erdi. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yıllardır beklentileri karşılayamayan isimler yine takım bulamadı.

9 Eskişehirspor lisans çıkartamadı Transfer dönemi sona erdi. Büyük bekleyişte olan Eskişehirspor, alacaklarından imza alamadı ve transfer ettiği futbolculara lisans çıkartamadı.