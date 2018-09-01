Tolga G.Saray paylaşımlarını kaldırdı

Fenerbahçe, Galatasaray ile yollarını ayıran Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
An itibari ile Tolga'nın Instagram sayfasında hiçbir fotoğraf yer almıyor.
Tolga Ciğerci, UEFA Avrupa Ligi'nde Borussia Mönchengladbach forması ile Şükrü Saracoğlu'nda Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maçın ardınan tuttuğu takım ile ilgili bu açıklamaları yapmıştı.
Tolga 2 yıl önce gazetecilerin Türkiye'de hangi takımlısın sorusuna, "Fanatik değilim ama birisi sorduğu zaman Galatasaray ve Fenerbahçe derim. Evet iki takımı da tutuyorum." yanıtını vermişti.