Tolga ve Gökhan'ın kadro dışı kalma sebepleri

Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin ve Gökhan Töre'nin kadro dışı kalma sebepleri belli oldu.

GİTMEK YERİNE PARAYI TERCİH ETTİLER

Beşiktaş yönetimi, kaleci Tolga Zengin ve deneyimli orta saha oyuncusu Gökhan Töre'ye takımda düşünülmedikleri iletti. İki oyuncudan da kendilerine kulüp bulması istenmesine rağmen olumlu dönüş gelmedi.

Hem Tolga hem de Gökhan, Beşiktaş'tan kazandıkları parayı başka yerde alamayacaklarını düşündüğü için siyah-beyazlı ekipte kaldı. Yönetimin git çağrısına rağmen takımdan ayrılmayan ikili, kadro dışı bırakıldı.

"Gökhan Töre ve Tolga Zengin oynamadan para almayı tercih etti" diyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "İki oyuncuyla da gelecek yıl sözleşme yapmayacağız. Oynamadan para alıyorlar, hem Gökhan'ı hem Tolga'yı severim ama Beşiktaş'taki misyonları bitti."