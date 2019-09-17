Tolga Zengin, A Milli Takım'da kaleci antrenörü oluyor

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve TFF'nin Riva'daki tesislerinde bireysel antrenmanlara devam eden Tolga Zengin, bir takımla anlaşamadı ve boşta kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TEKLİFİNE OLUMLU CEVAP

A Milli Takım'ın deneyimli hocası Şenol Güneş, hem Trabzon'da hem de Beşiktaş'ta beraber çalıştığı eski öğrencisine kaleci antrenörlüğü teklif etti.

Milli Takım'daki teknik ekibe katılması yönünde teklif alan 35 yaşındaki kaleci, 1 yıl daha futbol oynamak istediğini belirtmişti.

Alınan son bilgiye göre kendisine kulüp bulamayan Tolga Zengin, Şenol Güneş'in teklifine olumlu yaklaştı.

Tolga'nın kasım ayında A Milli Takım'da kaleci antrenörü olarak göreve başlayacağı ifade ediliyor.

Milli Takım'ın mevcut teknik kadrosunda Emrah Karakovan kaleci antrenörlüğü yapıyor.