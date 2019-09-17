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Tolga Zengin, A Milli Takım'da kaleci antrenörü oluyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'la yollarını ayıran Tolga Zengin'e kaleci antrenörlüğü için teklif yaptı.

Tolga Zengin, A Milli Takım'da kaleci antrenörü oluyor
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Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve TFF'nin Riva'daki tesislerinde bireysel antrenmanlara devam eden Tolga Zengin, bir takımla anlaşamadı ve boşta kaldı.

ŞENOL GÜNEŞ'İN TEKLİFİNE OLUMLU CEVAP

A Milli Takım'ın deneyimli hocası Şenol Güneş, hem Trabzon'da hem de Beşiktaş'ta beraber çalıştığı eski öğrencisine kaleci antrenörlüğü teklif etti.

Milli Takım'daki teknik ekibe katılması yönünde teklif alan 35 yaşındaki kaleci, 1 yıl daha futbol oynamak istediğini belirtmişti.

Alınan son bilgiye göre kendisine kulüp bulamayan Tolga Zengin, Şenol Güneş'in teklifine olumlu yaklaştı. 

Tolga'nın kasım ayında A Milli Takım'da kaleci antrenörü olarak göreve başlayacağı ifade ediliyor.

Milli Takım'ın mevcut teknik kadrosunda Emrah Karakovan kaleci antrenörlüğü yapıyor.

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