Tolga Zengin bozuk zeminden şikayetçi oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

ATİBA VE Q7 İDMANA KATILMADI

Siyah-beyazlılar'da Atiba Hutchinson, salonda çalışırken cezalı olan Ricardo Quaresma ise antrenmana katılmadı. Sakatlığı süren Gökhan Töre de çalışmada yer almadı.

STAT VE TESİSLERDE ÇİM DURUMU KÖTÜ

Süper Lig'de ilk hibrit çime geçen siyah-beyazlılar, bu sezon zemin konusunda sıkıntı yaşıyor. Vodafone Park'taki kötü zemin, futbol takımının oyununu direkt olarak kötü bir şekilde etkilediğini futbolcular ve teknik direktör Şenol Güneş sık sık dile getiriyordu.

Siyah-beyazlarıların idmanını yaptığı Nevzat Demir Tesisleri'nde de durum, stadyumdakinden farksız.

TOLGA ZENGİN TEPKİ GÖSTERDİ

Fanatik'te yer alan habere göre, bugünki antrenmanda zeminden şikayet eden Tolga Zengin, tepkisini sert bir şekilde gösterdi.

Tolga, kaleci antrenörüne dönerek ”Saha rezalet. Her yer kum. Başka yerde çalışalım.” dedi.