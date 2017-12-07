Tolga Zengin Devler Ligi tarihine geçti

Beşiktaş, Leipzig deplasmanında da 2-1 kazanarak 3. Şampiyonlar Ligi deplasmanında 3. zaferine ulaşırken Tolga Zengin de tarihi bir gece yaşadı.

REKOR KIRDI

Çok uzun bir süre sonra eldivenleri eline geçiren Tolga müthiş performansıyla tarihe geçti. 90 dakika boyunca kalesine gelen 11 şutun 10 tanesinde rakiplerine geçit vermeyen Tolga Zengin bu alanda Şampiyonlar Ligi'nde Türk kalecilerin en iyisi olmayı başardı.

Tolga Zengin aynı zamanda bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu. İmza. Tolga Zengin, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir maçta en fazla kurtarış yapan Türk kaleci oldu (10).

RÜŞTÜ'YLE SİNAN'I GEÇTİ

Önceki yıllarda Rüştü ve Sinan bu rekoru paylaşmayı başarmıştı. Rüştü, 2004 yılında Fenerbahçe forması ile Lyon karşısında 9 kez ve Sinan Bolat da 2009 yılında Standart Liege forması ile Olympiakos karşısında tam 9 kurtarışla mücadeleyi tamamlamıştı.