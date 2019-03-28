Tolga Zengin futbolu bırakıyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin geleceği ile ilgili kararını verdi.
Trabzonspor'da oynadıktan sonra 2013 yılında Beşiktaş'ın yolunu tutan Tolga Zengin, üst üst kazanılan 2 şampiyonluğun ilkinde siyah-beyazlı takımda önemli bir rol oynamıştı.
YÖNETİM KADRO DIŞI BIRAKTI
Uzun süredir aynı kulüpte oynamanın rahatlığını yaşayan Tolga, takıma gelen kalecilerle rekabetten uzak kalmış ve saha dışı tavırları nedeniyle yönetimin dikkatini çekmişti. Siyah-beyazlı takımın kaptanlığını yapan Zengin, Başkan Fikret Orman'ın kararıyla kadro dışı bırakıldı.
FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALACAK
3 ay sonra Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan Tolga Zengin, radikal bir karar hazırlığında. 35 yaşındaki eldivenin sezon sonu futbolu bırakma kararı alacağı öğrenildi.
Tolga’nın kadro dışı kalması ve sık sık taraftarların ağır eleştirileriyle muhatap olması milli kaleciyi yolun sonuna getiren sebeplerin başında gösterilldi.