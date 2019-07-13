Tolga Zengin Galatasaray'a gitmek istiyor

İsmail Çipe'yi yeterli bulmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yedek kaleci alınmasını istemişti.
Gelen bu istek üzerine bir süredir kaleci arayan sarı-kırmızılı yönetim, Bursasporlu Okan Kocuk'u listesine almıştı.
23 yaşındaki kalecinin transferi için yeşil-beyazlı kulüple görüşmelere devam eden Cimbom'a Tolga Zengin'den haber geldi.
TERİM İSTEMİYOR
Beşiktaş ile yollarını ayıran 35 yaşındaki kaleci, menajerler aracılığıyla haber göndererek Galatasaray'a transfer olmak istediğini dile getirdi.
Ancak Terim'in bu transfere soğuk baktığı ve daha genç bir kaleci alınmasını istediği öğrenildi.