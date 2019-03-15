Tolga Zengin: Karius'un yediği golleri yemem

Gösterdiği inişli-çıkışlı performansla şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta en çok eleştirilen isimlerin başında Karius geliyor. Alman kaleci özellikle yediği hatalı gollerle gündem olurken, son Konyaspor maçının ardından Şenol Güneş tarafından da eleştirildi.

"BU GOLLERİ BEN YESEM KIYAMET KOPAR"

Karius'un bu kötü performansı ise akıllara Tolga Zengin'i getirdi. Ancak deneyimli kaleci son olarak 11 Kasım 2018'de Beşiktaş formasını giydi, devre arasında ise kadro dışı kaldı.

Beşiktaş'ta son dönemde yaşadıklarına isyan eden Tolga Zengin, "Aylardır paramızı alamıyoruz ama sesimiz çıkmıyor. Karius'un yediği golleri ben yesem ortalık karışık, kıyamet kopardı. Kollarımı bağlasalar ben Karius'un yediği golleri yemem" dedi.

Konyaspor'la oynanan lig maçının ardından Karius'un performansını eleştiren Şenol Güneş, "Karius olmadı iyi kaleci ama bizimle uyuşmadı, elektriği tutmadı. Tolga Zengin kadroda olsa onu oynatırdım." şeklinde konuşmuştu.