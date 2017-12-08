Tolga Zengin: Leipzig maçında işimi yaptım

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 2-1 yendiği maçta yaptığı kurtarışlarla gündem olan Tolga Zengin, performansını değerlendirdi.

"ÖVGÜLERİ ABARTMIŞSINIZ"

Tolga sadece işini yaptığını belirterek, "Gazeteleri okuyorum, televizyonları izliyorum, övgüler boyumu aşmış. Hepsine teşekkür ederim ama abartmışsınız. Vatanı kurtarmadım, sadece işimi yapmaya çalıştım. Bir sürü para alıyorum, oynamıyorum diye yatacak değilim. Bir gün görev verilecek diye devamlı çalıştım. Herkesin, özellikle de genç kardeşlerimin böyle yapması lazım." şeklinde konuştu.

"FABRI DE ÇOK İYİ KALECİ"

Fabri'nin kendisinden daha başarılı olduğunu ifade eden Tolga şöyle konuştu: "Bazen soruyorlar, 'Niye oynamıyorsun?' diye. Ben de diyorum ki, 'Arkadaşlar, Şenol Hoca kalecilikten gelmiş, cin gibi, tecrübeli bir adam. Daha iyi olanı oynatıyor demek ki. Şenol Hoca akılsız biri değil, iyi olanı oturtsun da kötü olanı oynatsın. Allahı var, hakkını teslim edelim, Fabri de çok iyi oynuyor. Tekrar söylüyorum ben işimi yaptım, vatanı kurtarmadım."





KURAYI DEĞERLENDİRDİ

"Hangi takımla eşleşmek istersiniz?" sorusuna, "Vallahi 16'ya kalanların hepsi iyi. Ama iyilerin de iyisi var. Biz de oradayız. Bu gruptan iyi futbol oynayarak lider çıktık ve özgüvenimiz tavan yaptı. Ben ve takım arkadaşlarım hep beraber gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" yanıtını verdi.