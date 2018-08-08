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Tolga Zengin: Merak etmeyin Fabri'yi aratmam

Fabri'nin takımdan ayrılmasının ardından 1. kaleci konumuna yükselen Tolga Zengin, taraftarlara "bana güvenin" mesajı yolladı.

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Tolga Zengin: Merak etmeyin Fabri'yi aratmam

Beşiktaş'ta son 2 sezonda kaleyi koruyan Fabri'nin Premier Lig ekibi Fulham'a gitmesinin ardından eldivenleri devralan Tolga Zengin, hakkında yapılan tartışmalara sert çıktı.

FABRİ'Yİ ARATMAM

34 yaşındaki file bekçisi, "Kariyerimin en olgun dönemindeyim. Kimse merak etmesin Fabri'yi aratmam" diye konuştu.

ŞENOL HOCA BANA GÜVENİYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş'in eski bir kaleci olduğuna dikkat çeken Siyah-Beyazlı file bekçisi, "Eğer Şenol Hoca benimle ilgili bir tereddütü olsa transfer isterdi. O bana güveniyor. Ben de kendime çok güveniyorum. Beşiktaş taraftarı hiç merak etmesin, bu sezon kaleci konusunda sıkıntı yaşatmam. Aynca Utku ve Ersin gibi genç kalecilerimiz de var" dedi.

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