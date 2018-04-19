Tolga Zengin: Ölmüş anneme küfür ettiler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin ikinci yarısında çıkan olaylarda Şenol Güneş'in kafası yarıldı ve maç yarıda kaldı. Maç sonunda HABER1903'e konuşan Beşiktaş kaptanı Tolga Zengin olayları anlattı.
"GÖZÜMÜN İÇİNE BAKARAK ÖLMÜŞ ANNEME KÜFÜR ETTİLER"
Kaptan Zengin, "İnsanın dayanma gücü var, maç boyunca yedek kulübesinin arkasından ölmüş anneme küfür ettiler, defalarca güvenlik görevlilerini uyardım. Ayıptır! Yarım metreden gözümün içine baka baka rahmetli anneme küfür ettiler, insanoğlu dayanamaz. Hocamızın kafası yarıldı, dikiş atıldı. Yazık çok yazık." dedi.