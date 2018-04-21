Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi

Tolga Zengin, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisindeki "saldırısı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
Hukuk Müşavirliği'nce 21.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN'in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı"nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.