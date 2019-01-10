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Tolga Zengin, Yeni Malatyaspor yolunda

Beşiktaş yönetimi tarafından Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyen Tolga Zengin'e Yeni Malatyaspor talip oldu. Tecrübeli kaleci maaş konusunda anlaşma sağlarsa transfer gerçekleşecek.

Tolga Zengin, Yeni Malatyaspor yolunda
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2013-2014 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ancak kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Tolga Zengin, siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Yönetim tarafından Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyen tecrübeli file bekçisine Yeni Malatyaspor talip oldu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 35 yaşındaki kalecinin, Malatyalı idarecilerle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Ücret konusunda anlaşılması durumunda Tolga'nın ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

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