Tolga Zengin, Yeni Malatyaspor yolunda

2013-2014 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan ancak kendisinden beklenen performansı bir türlü sergileyemeyen Tolga Zengin, siyah-beyazlı kulüple yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Yönetim tarafından Antalya kampı kadrosuna dahil edilmeyen tecrübeli file bekçisine Yeni Malatyaspor talip oldu.
GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 35 yaşındaki kalecinin, Malatyalı idarecilerle görüşme halinde olduğu öğrenildi.
Ücret konusunda anlaşılması durumunda Tolga'nın ocak ayı transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.