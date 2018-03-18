Tolga'nın kaçırdığı gole Hasan Şaş'ın tepkisi

Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında yine kazanamadı. Son bölümde net gol pozisyonlarından faydalanamayan sarı-kırmızılı ekip Kadıköy'ün büyüsünü yine bozamadı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

HASAN ŞAŞ KAÇAN GOLDEN SONRA ÇILDIRDI

Mücadelenin son bölümleri nefes keserken, Galatasaray galibiyete çok yaklaşmasına rağmen, meşin yuvarlağı ağlara gönderemedi. 89. dakikada Maicon'un serbest vuruşu direkten dışarı çıktı.

Sarı-kırmızılı takım galibiyete Tolga Ciğerci ile çok yaklaştı. Uzatma dakikalarında Gomis'in pasında altıpasta topla buluşan Tolga, zayıf bir şut çıkararak topu Volkan'a teslim etti. O anlarda Hasan Şaş'ın tepkileri kameralara yansıdı.

Hasan Şaş'ın kaçan gole tepkisi ise Galatasaraylıların o anlarda yaşadıklarına tercüman olur cinstendi.

Galatasaray resmi Twitter hesabı da kaçan golden sonra, "Bu kaçan golü anlatacak kelime bulamıyoruz... İnanılmaz!" şeklinde tweet attı.