Tolga'nın kadro dışı kalmasının nedeni

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, "Kadroda olsaydı onu oynatırdım" şeklindeki sözlerinin ardından, "Tolga neden kadro dışı kaldı?" sorusu bir kez daha gündeme geldi.

Kamp kafilesine dahil edilmeyen 35 yaşındaki file bekçisinin, Başkan Fikret Orman'ın kararıyla kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

TAKINDIĞI TAVIR ORMAN'I RAHATSIZ ETTİ

Spor yazarı İbrahim Seten, Orman'ın Tolga'yı birkaç kez şoförlü makam aracından elinle tesbihle inerken gördüğünü ve bu yüzden tecrübeli kalecinin A takımla ilişkisini kestiğini söyledi.