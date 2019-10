Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Tolgay Arslan, evlerinde kaybettikleri Antalyaspor maçının 'yol kazası' olduğunu söyledi.

"DENİZLİSPOR GALİBİYETİYLE SERİ BAŞLATMAK İSTİYORUZ"

29 yaşındaki oyuncu "Konsantrasyonumuz tam. Denizlispor'u yenerek yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Biz maçlarımızı kazanarak zirveye tırmanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tolgay, Süper Lig'deki takımları birbirine çok yakın olduğunu belirterek "Her an dikkatli olmalısınız. En ufak bir ciddiyet kaybında ceza kesiyorlar. Her maça aynı önemi vermeliyiz" diye konuştu.