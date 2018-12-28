1 Valbuena Marsilya'yı değerlendirdi Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, eski takımı Marsilya'nın ligde yaşadığı sıkıntılı dönem hakkında konuştu. Valbuena, Marsilya'nın lider eksikliğine dikkat çekti.

2 Trabzonspor'da Olcay Şahan ve Zeki Yavru gönderiliyor Trabzonspor, tecrübeli futbolcu Olcay Şahan ve Zeki Yavru'ya kendilerine takım bulmalarını söyledi.

3 Lucescu'dan Cengiz'e Salah benzetmesi A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Roma'da forma giyen ve her geçen gün performansını artıran Cengiz Ünder'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

4 Tolgay Arslan takıma dönüyor Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arsan, teknik direktör Şenol Güneş'ten özür diledi. Güneş, özrünü kabul ederse Tolgay takımla kampa katılacak.

5 Çalım atmak isteyen kaleci kendi kalesine gol attı İtalya takımlarından Ascoli forması giyen kaleci Perucchini, Palermolu futbolcuya çalım atmak isterken topu ayağından fazla açında kendi kalesine gol attı.

6 Galatasaray'dan Serdar Aziz'e: Kulüp bul Galatasaray'da, "karnım ağrıyor" diyerek Sivasspor maçında oynamak istemeyen, ertesi gün ise Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz'e kulüp bulması talimatı verildi.

7 Galatasaray'dan Falcao atağı Monaco Kulübü'ne olan yakınlığıyla bilinen Fransız gazeteci Manu Lonjon, Galatasaray'ın Falcao'yu transfer etmek için girişimlere başladığını duyurdu.

8 Sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcular 3 büyüklerde birçok futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Beklentileri karşılayamayan isimlerle ya ocak ayında ya da lig bittiğinde yollar ayrılacak.

9 İlk yarının bidon 11'i Geçtiğimiz günlerde ilk yarının en iyi 11'ini yapmıştık. Bugün ise 17 hafta boyunca beklentileri karşılayamayan isimlerden bir kadro oluşturduk.