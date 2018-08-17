Tolgay Arslan: Allah yardım etti

Beşiktaş'ın LASK Linz'e 2-1 yenildiği ancak turu geçtiği maçın ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

İşte Tolgay Arslan'ın maç sonu açıklamaları:

''YETENEK HER ŞEY DEĞİL''

"Zor maç olacağını biliyorum. İyi bir takıma karşı oynadık. Mücadele ettiler, koştular. Bize bir ders oldu. Yetenek her şey değildir. Karşı taraf çok iyi mücadele etti. İlk dakikadan beri biz buradayız der gibi görüntü verdiler. Sert oynadılar. Bugün bir kaza olabilirdi."

''ALLAH YARDIM ETTİ''

"Partizan ile oynayacağımız maçlar yine zor olacaktır. Tabii ki biz daha iyi bir takımız. İnşallah bugün gibi kötü oynamayız bir defa. Bugün Allah yardım etti bize. Dik duralım, sezon daha yeni başladı. Taraftar merak etmesin."