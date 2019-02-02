Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını hiç öpmedim

Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Mücadele öncesi yeni transferler Tolgay Arslan ve Serdar Aziz sarı-lacivertli taraftarının önüne çıktı.

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, ilk maçında tribünlere giderek formasındaki armayı öptü ve taraftardan alkış topladı.

HİÇ BEŞİKTAŞ ARMASI ÖPMEDİM

Maç sonu yaptığı açıklamada Fenerbahçe formasını giydiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Tolgay, "Bu benim için yeni bir başlangıç. Ben Türkiye'ye ilk geldiğimde Türkiye'nin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu hemen fark ettim. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim. Bugün bunu ilk defa yaptım. Çünkü zor bir dönemden sonra bir taraftar seni böyle karşılarsa içinde başka duygular oluşuyor. Çok doğru bir karar verdiğimi bugün tekrar anladım." ifadelerini kullandı.

Tolgay Arslan: Galatasaraylıyım - VİDEO

Daha önce yaptığı açıklamalarda kendisinin Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Tolgay, Beşiktaş forması giyerken de kendisini bu kulübe ait hissettiğini ve taraftarın mükemmel olduğunu söylemişti.

BÖYLE TARAFTAR GÖRMEDİM

Tolgay Arslan'ın Beşiktaş taraftarı için söyledikleri şu şekilde:

“Almanya’da tribünler her zaman çok dolu. Küme düşerken bile takımlarını yalnız bırakmıyorlar. Burada ise genelde boş oluyor tribünler. Ayrıca Türkiye’de zeminler çok kötü. Örneğin Eskişehir’in zemini oynanacak gibi değil. Ancak bizim gibi taraftar, Almanya’da bile görmedim. Bizim statsız buralara kadar gelmemiz çok önemli. İnönü Stadı’nda oynayan arkadaşlarım ise, Liverpool maçının ardından, “Daha dur... İnönü’yü görmedim” dediler.