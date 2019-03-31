Tolgay Arslan: Beşiktaş'ı unuttum

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Deneyimli orta saha, hayatında yeni bir sayfa açtığını ve siyah-beyazlı ekibi unuttuğunu söyledi.

OĞLUM VE EŞİM FENERBAHÇELİ OLDU

Haber Global'e açıklamalar Tolgay Arslan, sadece Fenerbahçe'yi düşündüğünü ifade ederek şöyle konuştu: "Birkaç teklif vardı ama ben sadece Fenerbahçe'yi düşünmüştüm. Kadro dışı kaldığım ilk günden beri kafamda Fenerbahçe vardı. Transfer döneminin son günlerine kadar menajerimle konuşuyorduk. Başka takımlardan teklifler gelmişti ama menajerime 'Ya Fenerbahçe olur ya da Beşiktaş'ta kadro dışı kalmaya devam ederim' demiştim. Buraya bir sözüm vardı. Beşiktaş'tan buraya gelmek, kendini kabul ettirmek zor bir şey ama taraftara çok teşekkür ediyorum. Beni çok güzel karşıladılar. Ailemi ve eşimi de iyi karşıladılar."





Artık daha mutlu olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Eski takımımda eşim, 4 maça gelmişti. Burada her maça gelmek istiyor. Evde de bir değişiklik oldu. Herkes daha mutlu. Oğlumla da her gün Fenerbahçe'yi konuşuyoruz. Eşimi ve oğlumu tamamen Fenerbahçeli yaptım. Evde 'Yaşa Fenerbahçe' diye dolaşıyor. Sadece benim değil, ailem açısından da güzel bir transfer oldu." dedi.