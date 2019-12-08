Tolgay Arslan: Bu sezon lig zor geçecek

Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna giren ve son 15 dakikada takımı orta alanda çok iyi yönlendiren Tolgay Arslan, bu sezon ligin çok zor geçeceğini belirtti.

Kadıköy'deki Gençlerbirliği maçında sonradan oyuna giren ve son 15 dakikada takımı orta alanda çok iyi yönlendiren Tolgay Arslan, "Gençlerbirliği karşısında iyi oyunumuzun karşılığını bol gollü bir galibiyetle aldık. Takım olarak iyi durumdayız ve daha iyi olacağız.'' dedi ve ekledi:

"DAHA AZ HATA YAPAN MUTLU SONA ULAŞACAK"

"Bu sezon lig zor geçecek. Kim daha az hata yaparsa, o takım mutlu sona ulaşacak. Bizim sadece yapmamız gereken, beklenmedik hatalar yapmadan kendi bildiğimiz futbol anlayışından sapmamak"