Tolgay Arslan dürüm yedi kadro dışı kaldı

Tolgay Arslan'la Beşiktaş kulübü arasında sorunlar, oyuncunun kadro dışı bırakılmasıyla yeni bir boyua taşındı.

TFF'YE ŞİKAYET ETTİ, YEMEK YERKEN YAKALANDI

Yaklaşık 4 aydır maaşını alamayan Tolgay Arslan, yönetimin sözleşmesini TL'ye çevirme isteğini reddetmişti. Alacakları ödenmediği halde bir de üstüne sözleşmesini Türk lirasına çevirerek daha az maaşa imza atması istenince iki taraf arasında ipler gerildi.

Başarılı orta saha oyuncusu Beşiktaş'tan ödemelerini alamadığı için siyah-beyazlı ekibi Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etti. Bütün bu yaşananların üzerine soyunma odasında yemek yerken yakalanması, beraberinde kadro dışı kalmasına neden oldu.

SOYUNMA ODASINDA ETLİ PİLAV VE DÜRÜM

Son haftalarda Şenol Güneş'in forma şansı vermediği Tolgay, Sivasspor maçının devre arasında da ısınma gerekirken, oynatılmayacağını düşünerek soyunma odasından çıkmadı. Bir de üstüne soyunma odasında etli pilav ve dürüm yerken yakalandı. Bu olayların üzerine Tolgay kadro dışı bırakıldı.