Tolgay Arslan: Favori Bayern ama sonuna kadar savaşacağız

Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesinde Alman ekibinin kağıt üzerinde favori olduğunu kaydeden Tolgay Arslan, "Turu geçmek için sonuna kadar savaşacağız" dedi.

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Bild Gazetesi’ne röportaj verdi. Gazetenin internet sitesinde videosu yayınlanan röportaj Vodafone Park’ta boş tribünlerde gerçekleştirildiğinden “Bayern maçlarında çok farklı bir ortam olacak herhalde? Leipzig de yaşadı bunu... Sen bu ortamı nasıl tasvir edersin?” sorusuyla başladı.

"İYİ SONUÇLA DÖNERSEK AVANTAJLI OLURUZ"

Tolgay buna “Stadın tamamı gördüğünüz gibi koltuklu. Ama Bayern maçında oturan bir kişi olmaz. Herkes ayakta olur. Taraftarımız, gerçekten de bizi çok iyi destekliyor. Bu statta maç günü ortamı anlatılmaz, ancak yaşanır. Tabii biz futbolcuların da iyi oynamaları gerek. Özellikle ilk maçta... Oradan iyi bir sonuçla dönersek ve rövanşta yüksek bir şansımız olursa taraftarımız daha da büyük katkı yapar ve turu geçebiliriz” yanıtını verdi.

Stadın Nisan 2016’da açıldığı hatırlatılırken, “Burada Türkiye Ligi’nde ve Avrupa Kupaları’nda hiç yenilmediniz. Nedir bunu sırrı?” sorusuna Tolgay, “Bir gün kaybedebiliriz elbette ama bu stat büyük bir avantaj. Geriye bile düşsek ne taraftar ne sahada futbolcular pes ediyor. Onlar son saniyeye kadar destek vedriyor, takımın bir şekilde skoru değiştireceğine inanıyor. Bizim son saniyeye kadar savaşacağımıza inanıyorlar. Biz futbolcular da öyle yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bayern Münih-Beşiktaş eşleşmesini de değerlendiren Tolgay Arslan, Alman ekibinin kağıt üzerinde favori olduğuna değindi ve “Bayern dev bir kulüp. Tarihi ve oyuncuları da öyle. Onlara büyük saygımız var. Kağıt üstünde Bayern favori. Bunu biz de biliyoruz. Ama kendimize de güveniyoruz ve inanıyoruz. Şansımız var. Çok ilginç iki maç olacak. Umarım sürpriz yaparız. Çok deneyimli bir takımımız var. Uluslararası alanda da önemli başarılara imza atmış futbolculara sahibiz. Sahaya bir takım olarak çıkıyoruz. Beşiktaş çok ailevi bir kulüp. Sahada da bir aileyiz. Önemli bireysel yıldızlara da sahibiz. Turu geçmek için sonuna kadar savaşacağız.” sözleriyle tur için umutlu konuştu.