Tolgay Arslan: F.Bahçe Türkiye'nin en büyük camiası

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde ezeli rakiplerinden futbolcu transferi yaptı.

Galatasaray'dan Serdar Aziz'i alan sarı-lacivertliler, son olarak Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı transfer etti.

Fenerbahçe Kulübü, Tolgay Arslan ile 3.5+1 yıl opsiyonlu olmak üzere anlaşmaya varıldığını açıkladı. Transfers sosyal medyadan paylaşılan video ile duyuruldu.

Fenerbahçe Tolgay Arslan transferini duyurdu - VİDEO

SERDAR AZİZ: DOĞRU YERDEYİZ

Paylaşılan videoda takım arkadaşları Tolgay'a 'hoşgeldin' mesajı atarken Serdar Aziz ise 'doğru yerdeyiz' yazdı.

Serdar Aziz, Galatasaray'da teknik heyet tarafından kadro dışı bırakılmış ve sonrasında ise Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atan Tolgay Arslan, "Türkiye'nin en büyük camiasına geldim" dedi.

İNŞALLAH FUTBOLU BURADA BIRAKIRIM

Tolgay Arslan'ın açıklaması şu şekilde:

"Hocamın, başkanımın, yöneticilerin büyük emeği var. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bugüne kadar çok sabırlı kaldım, kararımı daha önce vermiştim. Bu dik duruşumla bu aileye geldim. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük camiası. Beşiktaş'ta iyi bir performans göstermeseydim, Fenerbahçe gibi büyük bir kulüp beni bu formaya layık görmezdi. Formayı daha önce giymiştim ve gözlerimden yaş gelmişti. İnşallah futbolu burada bırakacağım.F enerbahçe'ye savaşçı bir oyuncu geldi diyebiliriz. Benimle ilgili ofansif, defansif kimse çözemiyordu o yüzden orta sahada savaşçı bir oyuncu görecekler."