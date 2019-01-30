Tolgay Arslan Fenerbahçe'de

Sadık ile Moses'i transfer ederek kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, 3. takviyesini ezeli rakibinden yaptı.
Beşiktaş'ta bir süre önce kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan, 3 milyon euro karşılığında sarı-lacivertli kulübe satıldı.
ŞENER TAKIMDA KALDI
Günlerdir konuşulan Tolgay-Şener takası ise gerçekleşmedi.
F.Bahçe’de yıllık 1.8 milyon euro kazanan Şener'in, 1.2 milyon euro öneren Beşiktaş'ın bu teklifini kabul etmediği öğrenildi.
Yaşanan bu gelişme sonrası 29 yaşındaki futbolcu takımda kalmış oldu.