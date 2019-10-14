Tolgay Arslan: Fenerbahçe'de mutsuzum

Bonservisine 3.2 milyon euro ödenen ve teknik direktör Ersun Yanal'ın ilk 11 garantisi verdiği Tolgay Arslan, bir türlü hocasının gözüne giremedi.

YİNE ŞANS BULAMIYOR

Geçen sezon ilk 11'de oynayan bu sezon ise kulübeye hapsolan Tolgay, "Beşiktaş'ta oynayamadığım için mutsuzdum. Buraya geldim, burada da aynı durumdayım" diye dert yandı.

Ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ilk 2 maçı kaçırarak başlayan Tolgay, bu sezon sadece 5 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe, Denizlispor maçının hazırlıklarını 11 milli oyuncunun yanı sıra bireysel olarak çalışan Hasan Ali, Rodrigues ve Moses'ten yoksun sürdürüyor.

As takımda forma giyen birçok ismin idmanlarda yer almaması, yedekler için önemli bir şans oldu. İlk 7 haftada çoğunlukla yedek bekleyen isimler, bu şansı iyi değerlendirmek adına antrenmanlarda kıyasıya mücadele ediyor.