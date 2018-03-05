Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

GALİBİYETİ ASKERLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ

Askerlerimize mesaj gönderen ve maçı değerlendiren Tolgay, "Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Biz haftada 2-3 maç oynuyoruz ve fazla para kazanıyoruz. Bu galibiyeti bizi koruyan askerlerimize armağan ediyoruz. Allah onları korusun, yardımcı olsun. İyi maç çıkardık, galibiyeti hak ettik. Quaresma ile Pepe eksikti ama gördük ki takım olarak oynarsak, iyi iş görüyoruz. " dedi.

Tolgay Arslan: Galibiyeti askerlerimize armağan ediyoruz VİDEO

TAKIMIN ASKERİ OLMAK İSTİYORUM

Geride oynamayı daha çok sevdiğini kaydeden gurbetçi oyuncu, "Derbide 30 dakika 10 numara oynadım. Mücadeleye girmek istiyorum, topu öne taşımak istiyorum, takımın askeri olmak istiyorum. Herkes iyi iş gördü bugün. Takım olarak beraber hareket ettik." diye konuştu.