Tolgay Arslan: Hakemlerin baskıyı kaldırması lazım

Beşiktaş'ın deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

2 PUAN KAYBETTİK

Tolgay, Konya'da 2 puan kaybettiklerini belirtirken ''Oyunun tüm kontrolü bizdeydi, hatta ikinci gole gidiyorduk. İkinci yarı değişiklik yaptılar. İlk 10-15 dakika baskıyı yapamadık, beraber hareket edemedik. Golü yedik sonra da pozisyonlara girdik ama 2 puan kaybettik'' diye konuştu.

POZİSYONU HEPİMİZ GÖRDÜK

Talisca'ya verilen ve Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşmesine neden olan sarı kart hakkında da konuşan Tolgay Arslan, ''Maçı kazanmamız gerekiyordu aslında. 90 dakika maç bizim elimizdeydi. Tamamen suç bizde. Başka bir şey demeye gerek yok. Talisca'nın sarı kart yediği pozisyonu da gördük. Bugüne kadar hakemlere bir şey demedim. Onlar da insan, hata yapabilir. Ama böyle bir maçta, seyirci baskısını kaldırmanız gerekiyor. Pozisyonu gördük. Adam, Talisca'nın ayağına basıyor ardından büyük bir pozisyona giriyoruz ama bize sarı kart veriyor. Söyleyecek bir şey yok. Hakemin de üstüne gitmek istemiyoruz, suç bizde. Ama hakemin de baskıyı kaldırması gerekiyordu. Hiçbir sarı kart yok pozisyonda. İkinci yarıda böyle pozisyonlar hep bize karşı çalınıyor. Biz büyük takımız, bunu kaldırmamız gerekiyor'' dedi.