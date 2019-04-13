Tolgay Arslan: Herkese gerçek Tolgay'ı izleteceğim

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Beşiktaş'tan transfer ettiği Tolgay Arslan, kendisini Galatasaray derbisine hazırlıyor.

Mehmet Ekici'nin yokluğunda Miha Zajc ile birlikte orta sahada takımını ileri uca taşıyacak olan Tolgay, özellikle pas alışverişinde takımın sahdaki beyni olacak.

ERSUN YANAL TAKIMI YÖNETMESİNİ İSTEDİ

Dün yapılan antrenmandan önce Tolgay Arslan ile bir araya gelen ve Galatasaray karşısındaki isteklerini dile getiren ve görüntülü pozisyon analizi ile Tolgay Arslan'dan istediklerini aktaran Ersun Yanal, Tolgay'dan 90 dakika boyunca oyunun içerisinde olmasını ve takımı yönetmesini istedi.

HERKES GERÇEK TOLGAY'I İZLEYECEK

Ersun Yanal ve yardımcılarının da katıldığı görüntülü analiz toplantısında Tolgay Arslan'ın son 5 maçtaki performansını değerlendiren teknik heyet, topsuz oyunda pozisyon alma, oyunu yana değil de öncelikli olarak ileriye sürükleme ve bir bir toplu savunmalar konusunda çalışmalar yaptı.

Ersun Yanal'ın güvenini boşa çıkartmayacağını ifade eden Tolgay Arslan, "Galatasaray karşısında takımımızın galibiyeti için elimden gelenin fazlasını yapacağım ve herkes Kadıköy'de bambaşka bir Tolgay Arslan izleyecek" dedi.