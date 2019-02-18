Tolgay Arslan iyileşti

Zenit ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesi ısınırken sakatlanan Tolgay Arslan son anda kadrodan çıkarılmıştı.
Ligde oynanan Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyen 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığının tamamen geçtiği öğrenildi.
DERBİDE SAHADA
Bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışan tecrübeli futbolcunun, Zenit ve Beşiktaş maçlarında forma giyebileceği öğrenildi.
Böylece, Beşiktaş'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yaptığı açıklamalarda tepki toplayan Tolgay, Vodafone Arena'ya ilk kez rakip futbolcu olarak çıkacak.
Tepkilere hazırlıklı olduğunu belirten Tolgay, deplasmana kazanmak için gideceklerini söyledi.
SAHAYA DÜRÜM ATILACAK
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarların Tolgay Arslan'a tepki göstermek için sahaya dürüm atacağı öğrenildi.
Hatırlanacağı gibi Tolgay, soyunma odasında dürüm yediği için Beşiktaş yönetimi tarafından kadro dışı bırakılmıştı.