Tolgay Arslan iyileşti

Yusuf Namoğlu neden istifa ettiğini anlattı

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Konyaspor ve Kasımpaşa-Galatasaray maçlarının VAR hakemleri Serkan Çınar ile Halil Umut Meler'in ülkeye ihanet ettiğini söyledi.

F.Bahçe derbisinin pazartesi günü oynanacak olması Beşiktaş yönetimini kızdırdı. Siyah-beyazlı idareciler, "Biz neden G.Saray derbisini pazar günü oynadık? Biz Türk değil miyiz?" diyerek isyan etti.

Nagatomo ve Kagawa'nın Süper Lig'e gelmesinin ardından Türk futboluyla yakından ilgilenmeye başlayan Japonlar, G.Saray-Beşiktaş derbisinin gündüz oynanması için TFF'ye 2 milyon euro teklif etti.

Süper Lig'de 15. sırada yer alan Fenerbahçe'yi çok zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler 6 maçlık periyotta şampiyonluk yarışındaki 3, düşme hattındaki 2 ekiple oynayacak.

2019 NBA All-Star'da LeBron'un takımı, Antetokounmpo'nun takımını 178-164 mağlup ederken gecenin en şık hareketinde başrolde Curry vardı.

1 Selman ManU'ya talip Selman'ın, 'Kırmızı Şeytanlar' lakaplı dünyaca ünlü İngiliz kulübü Manchester United için 3.8 milyar poundluk bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

2 Japonlardan TFF'ye 2 milyon euroluk teklif Nagatomo ve Kagawa'nın Süper Lig'e gelmesinin ardından Türk futboluyla yakından ilgilenmeye başlayan Japonlar, G.Saray-Beşiktaş derbisinin gündüz oynanması için TFF'ye 2 milyon euro teklif etti.

3 Beşiktaş'tan TFF'ye derbi isyanı F.Bahçe derbisinin pazartesi günü oynanacak olması Beşiktaş yönetimini kızdırdı. Siyah-beyazlı idareciler, "Biz neden G.Saray derbisini pazar günü oynadık? Biz Türk değil miyiz?" diyerek isyan etti.

4 Fenerbahçe'nin 6 maçlık fikstürü Süper Lig'de 15. sırada yer alan Fenerbahçe'yi çok zorlu bir fikstür bekliyor. Sarı-lacivertliler 6 maçlık periyotta şampiyonluk yarışındaki 3, düşme hattındaki 2 ekiple oynayacak.

5 Rıdvan Dilmen: Hakemler ülkeye ihanet ediyor Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Konyaspor ve Kasımpaşa-Galatasaray maçlarının VAR hakemleri Serkan Çınar ile Halil Umut Meler'in ülkeye ihanet ettiğini söyledi.

6 Semih Kaya'dan Serdar Aziz'e misilleme Galatasaray'da Semih Kaya, Fenerbahçe'nin Benfica maçı sonrasında yaptığı paylaşımı hedef aldı.

7 Rakibine tekme atan Boukichou'nun bacağı kırıldı MMA dövüşçüsü Sofiane Boukichou'nun, rakibi Tom Aspinall'a attığı tekme sonrası bacağı kırıldı.

8 Diagne'nin eşinin Instagram paylaşımı Diagne'nin eşi, Senegalli forvetin çocuğuna mama yedirirken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

9 Kagawa: Fenerbahçe'ye gol atmak istiyorum Beşiktaş'ın yeni transferi Kagawa, Fenerbahçe derbisi öncesi iddialı açıklamalarda bulundu.