Tolgay Arslan: Kendimizi sorgulamalıyız

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye 2-0 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tolgay Arslan yaptığı açıklamada sonucun kendilerine yakışmadığını söylerken, final paslarında iyi olmadıklarını söyledi.

HERKES BİZE KARŞI DAHA İSTEKLİ OYNUYOR

İşte Tolgay Arslan'ın maç sonundaki açıklamaları:

''Öncelikle çok üzgünüz. Maça iyi başlamıştık, pozisyonlara girmiştik. Basit bir gol yedik. Benim hatam da vardı. Herkesten özür diliyorum. Golden sonra daha çok hırslı olmamız gerekiyordu. İlk yarıda iyi bir oyun oynadık. Öne geçebilirdik. İkinci yarı biraz yavaş başladık. Daha çok çalışmamız ve istememiz gerekiyor. Herkes bize karşı daha hırslı ve dikkatli oynuyor. İnşallah Perşembe günü 3 puanı alırız.

Çok iyi çıkardık topları, final paslarında iyi değildik. Yine de pozisyonlara girdik. İlk golden sonra moralimiz düştü. Bu düşüş büyük takıma yakışmaz. Kendimizi sorgulamamız gerekiyor.''