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Tolgay Arslan: Konuşursam ceza gelir

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, tatil edilen derbi kararıyla ilgili yöneltilen soruya, "Konuşursam bana da ceza gelir" yanıtını verdi.

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Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi (TFF), Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı

TEK CEVAP TOLGAY ARSLAN'DEN GELDİ

Açiklama sonrasi Beşiktaş'in Nevzat Demir Tesisleri'nde Bekleyen basın mensupları, antrenman için tesislere giren futbolculara mikrofon uzattı. Mustafa Pektemek ve Oğuzhan Özyakup kararla ilgili yöneltilen sorulara yanıt vermezken, Tolgay, "Konuşursam bana da ceza gelir" ifadelerini kullandı.

Tolgay Arslavn: Konuşursam ceza gelir -İZLE

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