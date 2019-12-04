Tolgay Arslan: Mutlu değilim

Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 4-0 kazanarak rövanş mücadelesi öncesi avantaj elde eden sarı-lacivertlilerde, bu sezon yedek kulübesine hapsolan Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu.

Tolgay'ın sözleri şu şekilde:

"İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞIYORUM"

"İlk defa kariyerimde böyle bir şey yaşıyorum. Her sezon 35-40 maçı buluyordum. İlk haftalarda sakattım, aslında birkaç haftadır iyi hissediyorum kendimi. Maç eksiğim var, kapatmaya çalışıyorum. Hazırım, fitim, taraftara gerçek Tolgay'ı göstermeye çalışıyorum.

"GECELERİ UYUYAMIYORUM"

Oynamayan oyuncu her zaman mutsuz, ben de mutlu değilim. Geceleri uyuyamıyorum."