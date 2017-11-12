Tolgay Arslan: Şampiyon olmayalım diye uğraşıyorlar

Beşiktaş orta sahasının önemli isimlerinden Tolgay Arslan, şampiyonluk yarışıyla ilgili olarak önemli açıklamalar yaptı.

"ŞAMPİYON OLMAYALIM DİYE UĞRAŞIYORLAR"

4 maçlık kazanamama serisini takım olarak, birbirlerine güvenerek ve inanarak aştıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, takım içindeki tartışma ve kavgaların çok büyütülmesini; "Beşiktaş şampiyon olmasın diye uğraşıyorlar, ama bu bizi daha çok hırslandırıyor" sözleriyle değerlendirdi.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Tolgay Arslan kötü gidişi nasıl sonlandırdıkları şu şekilde anlattı: "Kendimize güvendik, birbirimize inandık. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz ama saha içinde de göstermemiz gerekiyordu. 2 zor deplasmandan iyi çıktık. Şimdi puan farkı 5'e düştü. 3 hafta sonra büyük bir maçımız var, Galatasaray'a karşı evimizde oynayacağız. Oralara kadar bakmıyoruz. Bizim maçlara tek tek bakmamız gerekiyor. Akhisarspor ile oynayacağız, daha sonra Porto maçı var. Biz böyle uzağa bakmayı sevmiyoruz, tabii ki şampiyon olmak istiyoruz. Uzun bir yol, zor bir yol. Her maçı tek tek değerlendirmemiz lazım."





"RAKİP OLARAK KENDİMİZİ GÖRÜYORUZ"

Beşiktaşlı taraftarların Galatasaray ile maçları olduğu için puan farkını 2 olarak görmelerine şaka ile karışık cevap veren Tolgay Arslan; "Açık konuşmak gerekirse biz Galatasaray'a çok bakmıyoruz. Biz rakip olarak kendimizi görüyoruz. Biz maçlarımızı alırsak zaten şampiyon oluruz. Tabii ki onların avantajı haftada bir maç oynuyorlar. Rahat rahat hazırlanıyorlar. Şimdi kupa maçları başlıyor belki orada bir şeyler olur. Avrupa maçları tabii ki bizi yoruyor ama dediğim gibi biz Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Başakşehir'e çok bakmıyoruz. Kendimize bakıyoruz. Biz futbolumuzu oynarsak kolay kolay kimse bizi yenemez" diye konuştu.