Tolgay Arslan: Seneye gerçek Tolgay'ı göreceksiniz

Beşiktaş'ta yaşadığı alacak krizinin ardından kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
GELECEK YILI İŞARET ETTİ
Sarı-lacivertli ekibin büyük işler beklediği orta saha oyuncusu vasatı aşamadı.
8'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 9 defa Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli ekine neredeyse hiç katkı yapamadı.
Gösterdiği performansın düşük olduğunu kabul eden Tolgay, gelecek sezon kendini affettireceğini dile getirdi.
Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen Tolgay, "Uzun yıllar sarı-lacivert formaya ve bu camiaya hizmet etmek istiyorum. Yeni sezonda gerçek Tolgay Arslan'ı herkese göstereceğim ve kazanılacak şampiyonlukta büyük katkım olacak" şeklinde konuştu.