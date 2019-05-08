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Tolgay Arslan: Seneye gerçek Tolgay'ı göreceksiniz

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentilerin altında kalan Tolgay Arslan, gelecek sezon üstüne düşeni fazlasıyla yapacağını ifade etti.

| Haber Merkezi
Tolgay Arslan: Seneye gerçek Tolgay'ı göreceksiniz
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Beşiktaş'ta yaşadığı alacak krizinin ardından kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

GELECEK YILI İŞARET ETTİ

Sarı-lacivertli ekibin büyük işler beklediği orta saha oyuncusu vasatı aşamadı.

8'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 9 defa Fenerbahçe forması giyen 29 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli ekine neredeyse hiç katkı yapamadı.

Gösterdiği performansın düşük olduğunu kabul eden Tolgay, gelecek sezon kendini affettireceğini dile getirdi.

Önümüzdeki yıl Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen Tolgay, "Uzun yıllar sarı-lacivert formaya ve bu camiaya hizmet etmek istiyorum. Yeni sezonda gerçek Tolgay Arslan'ı herkese göstereceğim ve kazanılacak şampiyonlukta büyük katkım olacak" şeklinde konuştu.

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