Tolgay Arslan: Sözleşmemi 5 yıl uzattım

Beşiktaş'ın başarılı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, siyah - beyazlı ekibin Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalıp grup liderliğini garantilediği karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"SÖZLEŞMEMİ 5 YIL DAHA UZATTIM"

Beşiktaş ile sözleşmesini uzattığını açıklayan Tolgay Arslan, ''Beşiktaş ile sözleşmemi 5 yıl uzattım. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor.'' diyerek Beşiktaş'ta kalacağını açıkladı. Tolgay'ın sözleşmesi, bu sene sonunda bitiyordu.

Bugün istedikleri oyunu oynayamadıklarını ifade eden Tolgay, "Hak ettik, bir tur atladık. Şimdi konsantrasyon %100. Taraftar ile başardık. Bizi her zaman desteklediler. Bugün pek iyi oynamadık, ama desteği hiç bırakmadılar. Biz de mücadeleyi hiç bırakmadık" şeklinde konuştu.

"REAL MADRİD GELSİN"

Son 16 turunda gönlünden geçen takımı da açıklayan başarılı futbolcu, ''2. turda Real Madrid gelirse, güzel olur. Onlar da bu atmosferi görsün'' ifadelerini kullandı.