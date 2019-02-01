Tolgay Arslan ve Serdar Aziz Fenerbahçe armasını öptü

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, ilk kez sarı-lacivertli taraftarların önüne çıktı.
Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ve Beşiktaş'ta yönetimle arası açılan Tolgay Arslan, takımlarından ayrılarak ezeli rakipleri Fenerbahçe'yle anlaştı.
TRİBÜNLERİ SELAMLAYIP ARMAYI ÖPTÜLER
Göztepe maçı öncesinde Fenerbahçe tribünlerinin yoğun ilgi gösterdiği futbolcular, taraftarları selamladı.
Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe armasını öpmesi ise taraftardan büyük alkış topladı.