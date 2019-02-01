Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Jerome'dan Sadık Çiftpınar'a sert hareket Göztepeli futbolcu Jerome, Fenerbahçe'nin yeni transferi Sadık Çiftpınar'ın ayağına çok sert bir şekilde bastı ve direkt kırmızı kart gördü.

2 Tolgay Arslan ve Serdar Aziz Fenerbahçe armasını öptü Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, Göztepe maçı öncesinde sarı-lacivertli tribünlere giderek takımlarının armasını öptüler.

3 Fenerbahçe üst üste 2. kez kazandı Fenerbahçe, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Göztepe'yi Ayew ve Moses'ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste 2. kez kazandı.

4 Asya Kupası Katar'ın Katar Milli Takımı, Asya Kupası final maçında Japonya'yı 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaştı.

5 Mbaye Diagne: Fenerbahçe'ye gol atacağım Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği ve şu anda 20 golü bulunan Mbaye Diagne, sarı-kırımızılı yöneticilere Kadıköy'de Fenerbahçe'ye gol atacağının sözünü verdi.

6 Transferler Fatih Terim'in yüzünü güldürdü Galatasaray'ın son gün kadrosuna kattığı Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı. Teknik direktör Fatih Terim'in keyfi yerindeydi.

7 Devre arası transfer döneminde boşta kalan futbolcular Oldukça hareketli geçen devre arası transfer döneminde, Sabri Sarıoğlu, Volkan Şen ve Emanuel Emenike gibi birçok futbolcu kendisine kulüp bulamadı.

8 Katar Milli Takımı final öncesi statta namaz kıldı Katar Milli Takımı oyuncuları ve teknik heyeti, Japonya ile oynayacakları Asya Kupası final maçı öncesinde saha kenarında namaz kıldı.

9 Hakan Sabancı: Beşiktaş Başkanı olmak isterim Hakan Sabancı, şartların oluşması halinde başkanlığa adaylığına koyabileceğini söyledi.