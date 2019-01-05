Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, Fenerbahçe'yi istiyor

Fenerbahçe Başkan vekili Semih Özsoy, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in kendilerine gelmek istediğini söyledi.

KARDOYA KATMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer ettikten sonra Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'i de kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.

Sarı-lacivertli yönetici Semih Özsoy: "Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor." açıklamasıyla bu iki isme imza attırmak için gerekeni yapacaklarını belirtti.

ÖNCELİĞİM F.BAHÇE DEDİ

Öte yandan Semih Özsoy, "Sadık Çiftpınar'ı kadromuza kattık. 'Sadık 'Önceliğim Fenerbahçe' dedi ve transferi bizi çok mutlu etti." diyerek yeni transferlerinin Beşiktaş'ı değil Fenerbahçe'yi seçtiğini dile getirdi.