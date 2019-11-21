Tolgay Arslan'a Süper Lig'den sürpriz talip

Fenerbahçe'ye geçen sezon Beşiktaş'tan transfer olan ve o dönemde en çok konuşulan isimlerden biri olan Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takımda beklentilerin uzağında kaldı.

ORTA SAHA OYUNCULARI ARASINDA FARK YARATAMADI

29 yaşındaki futbolcuya, Süper Lig'den Çaykur Rizespor talip oldu. Teknik direktör Ersun Yanal'ın gözünden düşen Tolgay Arslan, sarı-lacivertli takımda Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo, Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci gibi isimlerin çok gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'de kupa maçları dışında forma şansı neredeyse kalmayan Tolgay Arslan için ayrılık ihtimali ortaya çıktı.

RİZE, DEVRE ARASINDA FENER'İN KAPISINI ÇALACAK

Fenerbahçe'de gözden düşen orta saha oyuncusu Tolgay Arslan'a, Süper Lig takımlarından talip olan kulüp Çaykur Rizespor oldu.

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı Çaykur Rizespor, Tolgay Arslan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalma kararı aldı.