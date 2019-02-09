Tolgay Arslan'ın hakemle girdiği diyalog

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün ardından Tolgay Arslan tünelde hakem Alper Ulusoy'a söylediği sözler nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

"HER B.KA SARI KART GÖSTERİYORSUN"

Habertürk Spor'un haberine göre yıldız futbolcunun hakeme söylediği sözler de ortaya çıktı. Tolgay'ın Ulusoy'a "Her b*ka sarı kart gösteriyorsun" dediği öğrenildi.

2. SARI KART GÖSTERDİM

Hakem Alper Ulusoy da bu kararını teknik direktör Ersun Yanal'ın yanına giderek "Tolgay'a 2. sarı kart ve kırmızı kart gösterdim" diyerek ilettiği ifade edildi.

2 MAÇ ALIRSA DERBİDE YOK

Tolgay Arslan, bir maçtan fazla ceza alması durumunda Kadıköy'de oynanacak Atiker Konyaspor maçının ardından deplasmandaki Beşiktaş müsabakasında da forma giyemeyecek.