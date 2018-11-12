Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalma nedeni

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan'ın, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.
ALACAKLARI İÇİN TFF'YE BAŞVURDU
28 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı yönetimin geçmiş aylara ait alacaklarını yatırmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.
DEVRE ARASI YEMEK YEDİ
Ayrıca sorumsuz hareketlerde bulunduğu söylenilen Tolgay, Başakşehir maçının devre arasında ısınması gereken zamanda yemek yemesi üzerine Şenol Güneş'in tepkisiyle karşılaştı.
KADROYA ALINMADI
Bu gelişme üzerin yönetim kurulu, Tolgay'ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna alınmaması kararını verdi. Teknik heyetin kararı uygulaması sonucunda 28 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.