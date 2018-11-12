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Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalma nedeni

Alacaklarının ödenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuran ve Başakşehir maçının devre arasında yemek yiyen Tolgay, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldı.

Tolgay Arslan'ın kadro dışı kalma nedeni
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Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan'ın, yönetim kurulu kararı ile kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

ALACAKLARI İÇİN TFF'YE BAŞVURDU

28 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlı yönetimin geçmiş aylara ait alacaklarını yatırmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu.

DEVRE ARASI YEMEK YEDİ

Ayrıca sorumsuz hareketlerde bulunduğu söylenilen Tolgay, Başakşehir maçının devre arasında ısınması gereken zamanda yemek yemesi üzerine Şenol Güneş'in tepkisiyle karşılaştı.

KADROYA ALINMADI

Bu gelişme üzerin yönetim kurulu, Tolgay'ın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna alınmaması kararını verdi. Teknik heyetin kararı uygulaması sonucunda 28 yaşındaki oyuncu karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

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