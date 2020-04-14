1 Tolgay Arslan'ın umudu yeni teknik direktör Fenerbahçe'de yönetimin gözden çıkardığı Tolgay Arslan'ın, yeni teknik adam gelene kadar takımdan ayrılmak istemediği öğrenildi.

2 Douglas Costa'nın karantina isyanı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan Juventus'un Brezilyalı futbolcusu Costa, sıkılmaya başladığını söyledi.

3 Abdullah Avcı: Sağlıkçıları görünce utanıyorum Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, siyah-beyazlıları çalıştırdığı dönemle ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, ayrıca koronavirüsle ilgili de konuştu.

4 Beşiktaş'ta indirimi kabul etmeyene yol göründü Futbolcularla indirim görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, maaşını düşürmeyenin takımdan ayrılabileceğini belirtti.

5 Emre'den sonra kaptan Gustavo olacak Sezon sonu futbolu bırakması beklenen Emre Belözoğlu, Fenerbahçe Yönetimi'ne kaptanlık pazubandını devretmek için Luiz Gustavo'yu önerdi. Yönetimin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

6 İbrahimovic çalışmalarını sürdürüyor Koronavirüs nedeniyle İtalya'dan ayrılarak ülkesine dönen İbrahimovic, hissedarı olduğu İsveç ekibi Hammarby ile antrenmanlara çıkmaya devam ediyor.

7 Futbol tarihindeki en ilginç olaylar Okuduğunuzda oldukça şaşıracağınız, futbol tarihinde yaşanan en ilginç olayları sizler için derledik.

8 Beşiktaş'ın Talisca'ya teklifi 1 milyon euro Adı sürekli Beşiktaş ile anılan Talisca'nın transferine imkansız gözüyle bakan siyah-beyazlı yöneticiler, "En fazla 1 milyon euro verebiliriz. Kabul ediyorsa, gelsin" dedi.

9 Tayvan'da koronavirüse robot önlemi alındı Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in hemen yanında olmasına karşın salgından şu ana kadar az etkilenen ülkeler arasında olan Tayvan'da, görülmemiş bir tedbir alındı.