Tolgay Arslan'ın umudu yeni teknik direktör

Fenerbahçe'de büyük umutlarla transfer edilen Tolgay Arslan, beklenen performansı gösteremeyince formasını kaptırmıştı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın da takımdan ayrılmasının ardından 29 yaşındaki oyuncuyu gözden çıkaran yönetim, Arslan'ı oynayabileceği bir takıma göndermek istiyor.
YENİ TEKNİK ADAM GELMEDEN GİTMEK İSTEMİYOR
Ancak Fenerbahçe'de yeniden forma şansı bulabileceğini düşünen Tolgay Arslan, yeni teknik adam arayışlarında olan sarı-lacivertli takımın hocası belli olana kadar takımdan ayrılmak istemiyor.
29 yaşındaki oyuncu, son kararını vermek için yeni teknik direktörün belli olmasını bekleyecek.